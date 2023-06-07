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Черевченко: «Сейчас не вижу легионеров, которые делали бы игру в команде, кроме «Зенита»

Алина Савинова
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Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко оценил уровень футбола в РПЛ в минувшем сезоне.

«Для болельщиков сейчас стало интереснее смотреть РПЛ, потому что голов много. Можно сказать, команды играют без обороны. Потому что нет, к сожалению, квалифицированных защитников в России, их единицы. Кто они? Нет, перечислять не буду. Другие обидятся, ха-ха. Иностранцы, которые были раньше, сильнее нынешних, кроме легионеров «Зенита». Сейчас не вижу легионеров, которые делали бы игру в команде, кроме Питера», — цитирует Черевченко Sport24.

По итогам завершившегося сезона «Зенит» пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. ЦСКА завоевал серебряные медали. «Спартак» занял третье место.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-cherevchenko-ob-urovne-rpl-net-silnykh-inostrantsev-tolko-legionery-zenita-delayut-raznitsu
Игорь Черевченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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