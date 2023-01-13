Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:17

Черевченко заявил, что «Бешикташ» — отличный вариант для Баринова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко отреагировал на возможный переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Бешикташ» — хороший европейский клуб, который каждый сезон борется за высшие места чемпионата Турции. А турецкая Суперлига — чемпионат хорошего уровня, плюс это возможность выступать в еврокубках. Конечно, я не могу решать за Баринова, но считаю, что «Бешикташ» — это отличный вариант для Димы, это шаг вперед. Если все сложится, «Бешикташ» может стать трамплином в более серьезные европейские команды", — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Ранее агент Баринова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» сообщил об о том, что турецкий клуб направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Действующее соглашение хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний Баринов провел за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-cherevchenko-beshiktash-otlichny-j-variant-dlya-barinova-e-to-shag-vpered/
Дмитрий Баринов
Игорь Черевченко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Израиль остановит выплаты пособий украинским беженцам
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Юрий Батуренко: «У Баринова есть потенциал заиграть за границей»

Аршавин: «Уровень РПЛ, конечно, просел, но интерес к турниру остался плюс-минус таким же»