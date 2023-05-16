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16 мая, 12:54

Червиченко: «Хороших плеймейкеров в чемпионате России нет уже лет 10-15»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, кого в этом году можно назвать лучшим плеймейкером в РПЛ.

«Таких нет. И в прошлом году не было. Хороших плеймейкеров в РПЛ нет уже лет 10-15. Затрудняюсь ответить почему. Видимо, уровень футбола падает ниже и ниже. Лучшими были, есть и, наверное, останутся — Егор Титов и Дмитрий Лоськов. С ними и близко никто не стоит. Ни Алекс из «Спартака», ни Карвальо из ЦСКА, про наших футболистов я и не говорю. Титов и Лоськов были настолько ярчайшие игроки, так тонко и изящно никто не играл. Умнейшие футболисты, настоящие дирижеры, от которых зависело все нападение. Именно таких, как Егор и Дима, не хватает нашему чемпионату», — цитирует Червиченко Legalbet.

Егор Титов с 1992 по 2008 год выступал за «Спартак». В составе московского клуба он стал шестикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и обладателем Кубка чемпионов Содружества.

Дмитрий Лоськов является двукратным чемпионом России. За «Локомотив» он сыграл 322 матча и забил 99 голов.

Источник: https://legalbet.ru/news/chervichenko-horoshih-plejmejkerov-v-rpl-net-uzhe-let/
Дмитрий Лоськов
Егор Титов
Футбол
РПЛ
Андрей Червиченко
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