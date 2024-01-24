Чилийский форвард ЦСКА Давила внес Москву в тройку своих любимых городов

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» поделился эмоциями от переезда в Россию. По словам игрока, российская столица поразила его уровнем комфорта.

— В бытовом плане я очень доволен. Москва сильно удивила меня и мою семью. И уровень комфорта в городе очень помог мне в адаптации. Когда семья с тобой, когда она быстро привыкает и получает удовольствие от жизни в городе, то и тебе становится легче тренироваться и играть. Ведь чувствуешь себя максимально комфортно и спокойно, — сказал Давила.

По мнению футболиста, Москва находится в тройке лучших городов мира, которые он посещал.

— Совершенно точно в топ-3! Это невероятный город! — добавил он.