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Сегодня, 16:50

Мелик-Гусейнов: «Жалею, что Дзюба в свое время не перешел в «Пари НН»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов признался, что жалеет о том, что форвард Артем Дзюба не перешел в нижегородский клуб.

«Лично я жалею, что Дзюба в свое время к нам не перешел. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учетом нашего рисунка игры, состава. По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к «Пари НН», — приводит «РБ Спорт» слова гендиректора.

Дзюба был близок к переходу в «Пари НН» в январе 2023 года. С февраля 2023-го он выступал за «Локомотив», а в сентябре 2024-го присоединился к «Акрону». В нынешнем сезоне 36-летний форвард провел 11 матчей за тольяттинскую команду, забив 3 мяча и отдав 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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