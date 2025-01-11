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Сегодня, 09:56

Дмитрий Андреев: «Зенит» превосходит по составу все клубы РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил уровень состава «Зенита».

«Зенит» превосходит все клубы РПЛ по составу, по уровню игроков. Это основной фактор. Плюс в клубе грамотно все выстроено внутри. Но думаю, что «Краснодар» тоже неплохо работает в этом направлении, какая-то система есть», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах и по дополнительным показателям уступает «Краснодару»

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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