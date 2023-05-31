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Сегодня, 13:20

Губерниев: «Если суд признает Промеса виновным, он не должен играть за «Спартак»

Губерниев отреагировал на информацию о том, что Промес обвиняется в контрабанде наркотиков
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что нападающему «Спартака» Квинси Промесу предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

«Нужно дождаться решения суда, есть же презумпция невиновности. Единственное, что меня смущает — тот факт, что это второе обвинение на родине Квинси Промеса. Дождемся вынесения решения, и, если его признают виновным, то, естественно, встанет вопрос о его экстрадиции. Я не очень пойму, если он будет продолжать играть за «Спартак», при всей любви к футболисту. Давайте соберем всякий сброд, пусть они даже хорошо играют в футбол. С моей точки зрения, это странно. Если он будет признан виновным, за «Спартак» он играть не должен, на мой взгляд. Потому что это, мягко говоря, сомнительная реклама. Я полностью согласен с теми людьми, которые были против предоставления Квинси Промесу российского гражданства. В итоге ему, в отличие от бразильцев в «Зените», его и не дали. Конечно, он не поедет и будет отсиживаться до последнего. Если поедет, его арестуют в зале суда. Он скажет, что ему некогда, и будет с интересом следить за развитием событий. Ситуация плохая и очень бьет по имиджу «Спартака», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-esli-sud-priznaet-promesa-vinovnym-on-ne-dolzhen-igrat-za-spartak-255292/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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