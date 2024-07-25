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Судейство

Сегодня, 16:20

Экс-арбитр Чеботарев вспомнил, от кого получил удар в раздевалке «Динамо» после скандального матча

Юрий Голышак
Обозреватель
Футбольный судья Юрий Чеботарев
Юрий Чеботарев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Знаменитый в прошлом арбитр Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал подробности конфликта после матча чемпионата России-1996 между «Динамо» и «Аланией» в Москве (1:1).

Руководивший в то время столичным клубом и профессиональной футбольной лигой Николай Толстых остался недоволен работой рефери и заходил в судейскую после первого тайма и окончания матча.

— После игры Толстых снова навестил судейскую — и?..

— «Так! Иди, посмотришь в глаза футболистам! Они летели из-за границы...» До этого «Динамо» проиграло то ли в Австрии, то ли в Бельгии 1:3. Отвечаю: «Николай Александрович, мне нельзя. Если я пойду, то...» Прервал: «Не пойдешь сам — тебе помогут!» Ладно, отвечаю. Не надо помогать. Я зайду.

— Мы подходим к самому любопытному.

— Захожу в раздевалку «Динамо». Говорю: «Ребята, если я окажусь неправ, готов перед вами извиниться». Я ж многих в команде хорошо знал! В этот момент сбоку удар.

— Кто бил — узнали?

— Мне потом сказали: массажист. Армянин.

— Массажист? Или доктор?

— Совершенно верно, доктор. Потом выхожу — у меня кровь на губе. Вытираю.

— Вот времена-то были.

— А кругом корреспонденты. Все сняли, в репортажах отметили.

— А вы в протоколе?

— Все описал в подробностях!

— Мне вот что непонятно. Работавший тогда в «Динамо» доктор Багдасарян — мужчина, исключительно одаренный физически.

— Это да. Он здоровый.

— Как же вы не упали от удара?

— Сейчас вспомню, падал я или нет... Нет. Вроде не падал. Он ударил сбоку, я этот момент упустил. Мне потом рассказывали. Как-то из-за спины. Не так уж сильно. Двинул бы со всей дури — наверное, результат был бы другой... Потом мы встречались с тем же Газзаевым, я судил его «Аланию», когда меня восстановили. Но все равно — осадок остался.

Полностью интервью Юрия Чеботарева читайте на нашем сайте.

Павел Каманцев, Юрий Чеботарев и&nbsp;Николай Толстых. «Каманцеву я сказал: «Идите вы на...» Интервью Чеботарева, которого убрали из судейства
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
Николай Толстых
Юрий Чеботарев
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