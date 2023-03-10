Шишкин: «Хочу, чтобы «Спартак» продолжил бороться за чемпионство, а «Факел» остался в РПЛ»

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Факела», который состоится в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Думаю, что «Спартак» — очевидный фаворит, учитывая положение и уровень команд. И «Спартаку», и «Факелу» нужны очки. Мне дороги обе команды. Хочу, чтобы «Спартак» продолжил бороться за чемпионство, а «Факел» остался в РПЛ», — сказал Шишкин «СЭ».

«Спартак» с 37 очками идет на втором месте в турнирной таблице. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 8 очков.