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Сегодня, 08:23

Малафеев о решении получить тренерскую лицензию: «Нужно повышать знания там, где разбираешься»

Руслан Минаев
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Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение пройти обучение и получить тренерскую лицензию.

«У меня есть три темы, в которых я хорошо разбираюсь: недвижимость, юриспруденция и, конечно же, футбол. Считаю, нужно повышать свои знания и квалификацию, а тем более в том, в чем ты разбираешься. Поэтому решение пойти обучиться на тренерскую лицензию считаю логичным для себя», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

44-летний экс-голкипер завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Он всю карьеру выступал в составе «Зенита».

Источник: Чемпионат
Вячеслав Малафеев
Футбол
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