Фомин оценил сезон столетия «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в 29-м туре РПЛ.

— Что не получилось у команды сегодня?

— Конечно, когда мы вели 2:1, то нужно было играть построже, компактнее. Но где-то тяжело было физически во втором тайме, все ребята выложились. Мы будем дальше работать, обязаны были победить.

— Как бы охарактеризовали сезон столетия клуба?

— Конечно, неудовлетворительно. Все понимаю. Но на поле сегодня не было равнодушных, все выкладывались, все понимали, какой клуб представляли. Нет смысла опускать руки, нужно работать усерднее.

— Вы сказали «сегодня не было равнодушных». А в прошлых играх такие были?

— Просто все заряжены были. Счет 2:4, но все хотели победить.

— Впереди последний тур. Не было мысли, чтобы этот неудачный сезон поскорее закончился?

— Таких мыслей нет. Впереди еще есть матч. Мы не можем играть определенное количество матчей, а потом бросить. Надо двигаться вперед, — сказал Фомин.

После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом».