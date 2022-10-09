Игорь Лебеденко: «У меня есть желание составить конкуренцию более молодым ребятам»

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о своей спортивной карьере.

— Меняли свой образ жизни, чтобы так хорошо выглядеть в 39?

— Да нет, также пью, курю, в баню хожу (смеется). Каждый раз отвечаю на эти вопросы. Все люди разные. Видимо, так заложено природой, что еще бегать могу. Главное, что получаю кайф от этого. Мы все зарабатываем на жизнь. Все люди работают и зарабатывают. Я не буду говорить, что я бесплатно бегаю. Главное, что у меня есть желание составить конкуренцию более молодым ребятам. Когда я уходил из РПЛ в 34 года, у меня было желание вернуться. Я вернулся — и не самый слабый игрок на поле. Я доволен.

— Вы хотите доиграть до момента, когда у «Торпедо» появится новый стадион?

— Думаю, вряд ли. Каждый год мы с руководством встречаемся, общаемся на эту тему. Есть силы, есть мое желание и желание руководства. Если наши желания не совпадут, то придется повесить бутсы на гвоздь. Есть ли уже гвоздь? Да, осталось повесить бутсы.

— Была история, кода вы отказали в интервью журналисту. Почему?

— Есть такие моменты, когда после определенных игр лучше молчать, чем говорить. Можно просто наломать дров и наговорить так, что будет стыдно перед собой, ребятами и болельщиками. В тот момент получилось так. Мне кажется, ничего криминального не случилось в той истории.

Лебеденко стал самым возрастным бомбардиром в истории российской премьер-лиги. Форвард отличился в возрасте 39 лет и 128 дней.