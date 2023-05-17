Галактионов рассказал о состоянии здоровья Пиняева и Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии нападающих Сергея Пиняева и Артема Дзюбы.

— В каком состоянии Пиняев и Дзюба?

— Идет планомерная подводка игроков к общей группе. Пиняев работает полноценно в общей группе. Дзюба дозированно получает нагрузку. Понимаем его состояние и будем отталкиваться непосредственно от его состояния ближе к игре с «Факелом».

«Локомотив» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 27 матчей. В следующем туре команда сыграет с «Факелом».