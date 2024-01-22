Сегодня, 10:11
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил «СЭ», что Гильермо Абаскаль продолжит работать в команде.
«Гильермо — наш тренер. Работаем дальше. Из «Кадиса» к нам не обращались», — сказал Малышев «СЭ».
Ранее в испанских СМИ сообщалось, что Абаскаль может возглавить «Кадис». 21 января президент испанского клуба Мануэль Вискаино заявил, что Абаскаль не станет новым тренером команды.
Контракт 34-летнего Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. После 18 туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице.