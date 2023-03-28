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Орлов: «Как кто-то мечтал построить коммунизм, так у Галицкого была идея с одиннадцатью воспитанниками в составе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о желании владельца «Краснодара» Сергея Галицкого играть в РПЛ со своими воспитанниками в составе.

«Всем, кто мечтает, чтобы в клубе играли только воспитанники, я хочу сказать — в мире нет ни одного топового клуба, где играют только свои игроки. Посмотрите составы ведущих клубов! Это утопия. Это как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была утопическая идея с одиннадцатью воспитанниками в составе. Где бы тогда играл «Краснодар»? На первенстве края, наверное», — приводит слова Орлова Sport24.

Также комментатор отметил, что у «Краснодара» замечательная спортивная школа.

«Футбол — это бизнес, большие деньги. Как вырастить большого мастера, так еще и 11 человек? Но Галицкому все равно спасибо — школа у «Краснодара» замечательная. Из нее вышло несколько игроков, которые сейчас играют в РПЛ», — сказал Орлов.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 20 матчах.

Источник: Sport24
Дмитрий Орлов
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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