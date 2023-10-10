Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Гришин считает, что столкновение бол-боя и Гайича стоит разобрать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об эпизоде матча «Спартак» — ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ, в котором бол-бой домашней команды толкнул защитника армейцев Милана Гайича.

«Момент со столкновением бол-боя и Гайича 100 процентов стоит разобрать. Этот парень вообще не имеет права прикасаться к игроку основного состава ЦСКА и любой другой команды. Бол-бой — это мальчик, который подает мячи, он должен сделать свою работу и уйти в сторону. Здесь я на стороне Гайича. Не дай бог, бол-бой толкнул бы Милана так, что он поскользнулся и получил бы травму. А футболисты сейчас стоят больших денег, кто бы платил неустойку клубу? Это ни в какие ворота не лезет. А бол-бои сейчас выходят на первое место, чтобы их обсуждали. Можно не подать мяч, но прикасаться к футболисту другой команды — это никого не красит», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

Бол-бой толкнул защитника Гайича во время матча 11-го тура РПЛ против «Спартака».

Сербский футболист вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч. Он проигнорировал бол-боя, который протянул ему мяч. После этого бол-бой толкнул его в плечо, из-за чего футболист упал.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит инцидент на ближайшем заседании. В «Спартаке» подтвердили, что готовы принять участие в разбирательстве инцидента.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-stolknovenie-bolboya-i-gaiicha-stoit-razbirat-eto-ni-v-kakie-vorota-ne-lezet-293426/
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
3
Обсудить
Читайте также
Костомаров заявил, что не планирует серьезно заниматься разными видами спорта
Мирра снова сильнее Ястремской. Украинка опять будет жаловаться на лайки россиянки?
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Мать погибшего россиянина рассказала о его переезде в Израиль
Путин назвал кризис на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: лучшие голы 11-го тура (видео)

Metaratings: клубы РПЛ отказались от услуг Санти Мины из-за его репутации