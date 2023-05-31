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Сегодня, 01:35

Сергеев: «Мы сильнее, это данность. Пусть другие команды подтягиваются к уровню «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался об уровне конкуренции с другими командами в РПЛ.

«А что мешает другим командам выигрывать? У нас это получается, и мы сильнее, это данность. Пусть другие команды подтягиваются к уровню «Зенита», чтобы конкурировать. Сколько было тяжелых игр: и дома с «Химками» (3:2), когда на 90-й минуте забили победный мяч, и с «Торпедо» (2:0), когда забили два мяча в конце. Каждый может преподнести нам какой-то сюрприз. Когда-то бывают хорошие игры, когда-то — плохие. Так же и у других команд. Просто в этом сезоне мы оступались не так сильно, как другие, поэтому и выиграли.

Я не могу сказать, что конкуренции нет. Она всегда есть. Надо конкурировать и с самим собой — выходить на поле не так, что ты вышел и уже выиграл. Надо еще выиграть. И мы выходим, чтобы выигрывать. Для меня это — второе чемпионство, а для Сани Ерохина, Далера Кузяева и Вильмара Барриоса — уже пятое. Они хотят шестое, а я хочу третье. Чем больше ты выигрываешь, тем лучше. Это запоминается на всю жизнь, потому что футбольный век — он короткий», — цитирует «Спорт день за днем» Сергеева.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sergeev-o-konkurentsii-s-zenitom-v-rpl-a-chto-meshaet-drugim-komandam-vyigryvat
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
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