Хлусевич назвал нелепой ошибкой удаление в матче с «Локомотивом»: «Я пошел на риск»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» вспомнил эпизод с удалением в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Это нелепая ошибка: мы немного не разобрались, и я пошел на риск. Видел, что Миранчук выбегает один на один, эпизод был до штрафной... Конечно, можно было побороться плечо в плечо, получить пенальти и остаться с желтой карточкой. Но решил рискнуть: повезет или не повезет. Вышло неудачно», — сказал Хлусевич «СЭ».

Также футболист рассказал, как отреагировал на красную карточку главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Мы обсудили этот эпизод, но детали разговора останутся между нами», — добавил Хлусевич.

Хлусевич получил красную карточку на 39-й минуте встречи за фол на Антоне Миранчуке. Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» завершилась вничью — 1:1.