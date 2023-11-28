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Сегодня, 13:00

Хлусевич назвал нелепой ошибкой удаление в матче с «Локомотивом»: «Я пошел на риск»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Хлусевич и Павел Кукуян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» вспомнил эпизод с удалением в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Это нелепая ошибка: мы немного не разобрались, и я пошел на риск. Видел, что Миранчук выбегает один на один, эпизод был до штрафной... Конечно, можно было побороться плечо в плечо, получить пенальти и остаться с желтой карточкой. Но решил рискнуть: повезет или не повезет. Вышло неудачно», — сказал Хлусевич «СЭ».

Также футболист рассказал, как отреагировал на красную карточку главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Мы обсудили этот эпизод, но детали разговора останутся между нами», — добавил Хлусевич.

Хлусевич получил красную карточку на 39-й минуте встречи за фол на Антоне Миранчуке. Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» завершилась вничью — 1:1.

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Хлусевич. «Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича

Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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