Хусаинов считает, что иностранные арбитры не смогут изменить уровень судейства в РПЛ

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов поделился мнением о достигнутом Российским футбольным союзом (РФС) соглашении с Саудовской Аравией о сотрудничестве в сфере судейства.

«Это определенно красивый шаг с точки зрения укрепления отношений между двумя государствами. Но я сомневаюсь, что это сильно повлияет или изменит уровень судейства в РПЛ. Качество работы арбитров определяется по уровню игры команд в их лиге. Как мне кажется, стоило бы больше внимания уделить подготовке судей в России и системе их отбора. В нашем прошлом существовала хорошая модель, которую можно реанимировать», — приводит слова Хусаинова RT.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.