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Сегодня, 22:23

Игнатьев считает, что Черчесова с удовольствием возьмут на работу в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о работе Станислава Черчесова.

«У Черчесова огромный опыт работы на высочайшем уровне. Это уже тренер с именем. Какой клуб он может возглавить в России? В РПЛ Черчесова с удовольствием возьмут на работу и «Зенит», и «Динамо», и «Спартак». Все будет зависеть от момента, когда кто-то из этих клубов будет нуждаться в сильном специалисте, а Черчесов, в свою очередь, уже освободится от обязанностей главного тренера «Ференцвароша». Для РПЛ — чем больше сильных тренеров, тем лучше. В этом смысле его возвращение было бы актуальным», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Венгрии и один раз — Кубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-v-rpl-cherchesova-s-udovol-stviem-voz-mut-na-rabotu-i-zenit-i-dinamo-i-spartak/
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ференцварош
Борис Игнатьев
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