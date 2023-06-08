Источник: Игнатов может быть дисквалифицирован на срок до 6 месяцев

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов может получить дисквалификацию на срок до 6 месяцев, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, дисквалифицировать 23-летнего игрока требует агент Александр Маньяков. В 2020 году они заключили агентский договор, но спустя год Игнатов решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал с футболиста 9,5 миллиона рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело, но потом комитет по статусу футболистов встал на сторону агента.

Информируется, что после этого Игнатов пошел в мытищинский суд и доказал, что он прав: в декабре 2022 года суд решил, что никакую выгоду Маньяков не упускал и денег ему игрок красно-белых платить не должен. Однако областной суд потом принял решение, что Игнатов должен выполнить решение РФС и выплатить деньги агенту.

Игнатов подал иск в кассационный суд. Сообщается, что после этого Маньяков пошел в РФС, требуя наказать игрока, потому что, по регламентам, Игнатов не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS). Теперь игрок может быть дисквалифицирован на срок от 3 до 6 месяцев или оштрафован на сумму до 1 миллиона рублей.

Игнатов в минувшем сезоне сыграл за «Спартак» 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.