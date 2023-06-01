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РПЛ

Сегодня, 20:12

Кухарчук назвал переход в «Торпедо» позитивным моментом в сезоне

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о главных позитивных моментах в этом сезоне.

«Позитивные моменты сезона — это домашняя победа над «Факелом» с «Торпедо». Было много положительных эмоций, появилась надежда, что сможем выбраться из зоны вылета. Потом начало сезона в «Химках» при Юране, когда шли на седьмом месте. И еще один позитивный момент — это переход из «Химок» в «Торпедо». Был новый всплеск эмоций и новые задачи, которые хотел решить», — сказал Кухарчук «СЭ».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице после 29 туров. Московский клуб досрочно вылетел из РПЛ.

Илья Кухарчук
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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