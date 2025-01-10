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Сегодня, 10:00

Ларин назвал лучших российских футболистов РПЛ до 20 лет

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Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лучших российских футболистах до 20 лет в РПЛ.

— Наверное, Пиняев, Дмитриев, Кисляк, Козлов. Конечно, еще Батраков, мог бы назвать его на первом месте.

— Писали про интерес к Батракову от «Манчестер Сити», допускаете, что он может уйти в Европу сейчас?

— Английским клубам, возможно, много кто интересен, но в нынешней ситуации, насколько я знаю, уехать в Англию невозможно. Буду рад, если ошибусь. В Испанию можно еще уехать, но в Англию, как по мне — невозможно.

Батраков является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

Александр Абустин

ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
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