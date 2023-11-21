Лепский высказался о принципиальном соперничестве «Динамо» со «Спартаком»

Защитник «Динамо» Иван Лепский высказался о принципиальном соперничестве бело-голубых со «Спартаком».

«Когда я был в академии, то нам внушали и мы понимали, что «Спартак» — это красная тряпка. К каждого на игру с ними должен быть запредельный настрой. Нам говорили, что можно проиграть всем, но обязательно обыграть «Спартак». У нас Павел Витальевич Фигон прошел спецшколу ЦСКА, и я его считаю отличным тренером. Перед матчем со «Спартаком» он нашел правильные слова, чтобы мы с большими усилиями настраивались на игру», — приводит слова Лепского Metaratings.ru.

После 15 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Спартак» ? шестой (24 очка).