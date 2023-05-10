Деменко: «Однозначно, сейчас это не самый сильный «Зенит»

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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко считает, что нынешняя питерская команда уступает составу времен Лучано Спаллетти.
«Кто бы что ни говорил, тяжело проверить, как бы выступил нынешний «Зенит» в Лиге чемпионов. Команда есть, никто не спорит. Но мы видели раньше, как они становились чемпионами, их потолком был выход в 1/8 финала. Это все, чего «Зенит» добился за много времени. Однозначно, сейчас это не самый сильный «Зенит», который был. Для меня сильнейший «Зенит» был, когда за команду выступали Витсель, Халк и другие. Они вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот это была команда. Когда был Спаллетти. На футбольном поле был коллектив», — сказал Деменко Legalbet.
Под руководством итальянца Спаллетти «Зенит» выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2011/12 и в сезоне-2013/14, также команда дважды становилась чемпионом России.