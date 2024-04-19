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Канунников: «Агент сообщил: «Каррера в тебе заинтересован, «Спартак» готов забрать тебя за миллион евро»

Канунников рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».

— Летом 2017-го вы едва не оказались в «Спартаке». Объясните, почему агент Андреев считал, что за вас нужно заплатить миллион евро, а «Рубин» требовал в шесть раз больше?

— Изначально в контракте были прописаны отступные — 6 миллионов евро. А в допсоглашении фигурировал пункт: если «Рубин» за год до окончания договора не предлагает его продлить, сумма выкупа снижается до миллиона. Правда, я эту бумагу никогда не видел. Знаю о ней исключительно со слов агента.

— Как развивались события?

— В разгар предсезонки он сообщил: «Каррера в тебе заинтересован, «Спартак» готов забрать тебя за миллион евро». А «Рубин» только-только возглавил Бердыев, с которым я очень хотел поработать. Иду к нему, честно объясняю ситуацию. Спрашиваю: «Что посоветуете?» В ответ: «Макс, «Спартак» — это другой уровень, Лига чемпионов. Я бы на твоем месте перешел. Кстати, что по финансам?» — «Чуть больше, чем в «Рубине».

— Чуть — это процентов на двадцать?

— На тридцать. Через час вызывает Сайманов, который тогда был спортивным директором: «Если сделаем тебе такую же зарплату, как в «Спартаке», останешься?» — «Нет. Хочу играть в Лиге чемпионов». Возвращаюсь к Бердыеву: «Я дал согласие на переход в «Спартак». Но пока сделка не состоялась, вы можете на меня рассчитывать. Буду биться в каждом матче».

— В те дни в Казани на вас пытались давить?

— Нет. Просто «Рубин» подал в суд, требуя признать недействительным пункт о возможности выкупа за миллион евро. Начались разбирательства, переход заблокировали. А представителям «Спартака» было сказано: «Вот бумага, где написано, что отступные за Канунникова — 6 миллионов. Хотите — платите. Нет — до свидания».

— На шесть «Спартак» не был готов раскошелиться?

— Разумеется. На этом все закончилось. Едва трансферное окно закрылось, клуб отозвал иск, и я продолжил играть за «Рубин».

Максим Канунников. Максим Канунников: «За победу над «Сибирью» в «Зените» заплатили 200 тысяч долларов каждому»

Максим Канунников
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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