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Сегодня, 04:20

Непомнящий: «Пусть Акинфеев играет до 50 лет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением об игре вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Акинфеев — лучший вратарь в чемпионате. Думаю, каждый тренер хотел бы иметь в команде такого надежного вратаря и человека. Периодически появляются голоса, которые говорят, а не пора ли ему заканчивать. Нет, не пора. Пускай играет хоть до 50 лет, если будет выступать на таком же уровне.

Могу согласиться с мнением, что, вероятнее всего, процесс смены первого номера в ЦСКА будет болезненным. Но Тороп в целом неплохо себя проявляет. Есть свежий пример «Краснодара», где ушел Сафонов, а Агкацев очень уверенно его змаенил. Поэтому, на мой взгляд, в ЦСКА грамотно подходят к этому вопросу», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 17 матчей, в которых он пропустил 14 мячей и семь раз сыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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