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Сегодня, 05:49

Нигматуллин: «Надеюсь, российские клубы как можно скорее вернут на международную арену»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин подвел итоги уходящего года.

«Этот год стал для меня переломным во всех отношениях, у меня появились новые виды деятельности, мне это очень интересно. В следующем году постараюсь максимально развиваться и делать себя счастливым. Привык, что в последнее время я много работаю, поэтому буду получать удовольствие от своего труда и заряжаться только позитивными эмоциями. Постараюсь также побольше путешествовать и смотреть как можно больше футбольных матчей. Надеюсь, что российские клубы и нашу сборную как можно скорее вернут на международную арену», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-nadeyus-chto-rossijskie-kluby-kak-mozhno-skoree-vernut-na-mezhdunarodnuyu-arenu/
Руслан Нигматуллин
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