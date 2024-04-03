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3 апреля, 20:57

Комличенко: «Я провалил сезон, оцениваю его очень неудовлетворительно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил свои выступления в нынешнем сезоне.

«Пока очень неудовлетворительно. Провалил на данный момент, но впереди девять туров, есть время, чтобы забить. Сколько бы хотел голов? Надо сначала играть в составе. А потом говорить. Не могу загадывать... Давайте скажу сто. Надо забить один — и попрет, надеюсь. Если будет семь-восемь голов по итогу, то нормально. Сегодня вот был моментик хороший в первом тайме, но не получилось забить, вратарь хорошо сыграл. Молодец, выручил два раза», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

28-летний Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Николай Комличенко
ФК Ростов
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