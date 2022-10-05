Орлов: «Ростов» Карпина играет в романтический футбол»

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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, игра каких команд впечатлила его в чемпионате России.
«По игре мне нравятся ЦСКА и «Ростов». Эти команды показывают современный футбол. Но по индивидуальным качествам игроков «Зенит» крепче и сильнее. На дистанции этим командам будет трудно. У «Зенита» сейчас нет поражений в РПЛ. Это говорит о том, что он крепче стоит на ногах, чем все остальные команды», — цитирует Sport24 Орлова.
Комментатор поделился мнением о «Ростове».
«Вот почему Карпин проиграл «Зениту»? Он решил играть в свой футбол. С «Зенитом» нельзя играть в открытую. У «Ростова» нет квалифицированных игроков обороны, которые умели бы и мяч отбирать, и страховать друг друга. Но сам порыв Карпина — приветствуется. «Ростов» Карпина играет в романтический футбол. Они могут многого добиться», — добавил он.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах, второе место занимает ЦСКА (23 очка), третьим идет «Ростов» (22), «Спартак» — четвертый (22).
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