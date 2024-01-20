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РПЛ

Сегодня, 06:39

Петржела: «Деньги испортили карьеры многих российских игроков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что высокие зарплаты в российском футболе расслабляют молодых игроков и мешают их развитию.
«Деньги испортили карьеры многих российских игроков. В РПЛ часто платят слишком много молодым талантливым футболистам. Они заключают хорошие контракты, и это останавливает их прогресс. Кокорин — яркий пример. Ему сложно было уехать играть в европейский клуб, потому что его российскую зарплату было очень невозможно повторить», — цитриует «РБ Спорт» Петржелу.

В этом сезоне в пяти ведущих лигах Европы выступают четыре россиянина: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад) и Далер Кузяев («Гавр»). Также Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-den-gi-isportili-kar-ery-mnogih-rossijskih-igrokov-yarkij-primer-kokorin/
Властимил Петржела
Футбол
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