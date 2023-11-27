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Сегодня, 13:57

Полузащитник сборной Казахстана Самородов дал авторизацию агентству на переговоры с российскими клубами

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Актобе» Максим Самородов все еще находится в шорт-листе московского «Локомотива», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, этой осенью футболист побывал в Москве и дал авторизацию на переговоры с топ-клубами одному из футбольных агентств. Хавбеком помимо «Локомотива» интересуются «Краснодар», «Спартак» и «Ростов».

Сам Самородов хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Турции, где в его услугах заинтересован «Трабзонспор». Сообщалось также об интересе «Торино».

В прошлом сезоне полузащитник сыграл за казахстанский клуб 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-sbornoi-kazakhstana-samorodov-dal-avtorizaciyu-agentstvu-na-peregovory-s-rossiiskimi-klubami-309596/
ФК Актобе
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