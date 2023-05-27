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27 мая, 23:03

Попов: «Дзюба — сбитый летчик. Может прибавить, если будет хотя бы ускоряться на поле»

Алина Савинова
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Бывший защитник казанского «Рубина» Алексей Попов рассказал о своих ожиданиях от матча 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

«Хорошая молодежь собралась в обеих командах. Предпочтение отдам «Динамо», просто по личным ощущениям. Дзюба — сбитый летчик, может прибавить, если будет хотя бы ускоряться на поле. А так... Это, если можно так выразиться, «потеря потерь» для «Локомотива» в следующем году. Класс у него есть, но и у Мостового есть класс, но он понимает, что пешком не обыграть никого, а Дзюба тешит надежду», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. На данный момент бело-голубые занимают 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков. «Локомотив» идет девятым (39 очков).

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-dzyuba-mozhet-pribavit-esli-budet-hotya-byi-uskoryatsya-na-pole
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Попов
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