Родители Акинфеева — о карьере сына: «Как мама я не хотела, чтобы Игорь уезжал в Европу»

Родители Игоря Акинфеева — Ирина Владимировна и Владимир Васильевич — в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказались о карьере сына.

В разное время появлялась информация об интересе к Акинфееву от различных европейских клубов, включая «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Однако голкипер остался в России и всю карьеру провел в ЦСКА.

«Я как мама не хотела, чтобы Игорь уезжал в Европу, — призналась Ирина Владимировна. — Мне хотелось, чтобы он был здесь. Потому что, как говорит старшее поколение, где родился, там и сгодился».

«Я не знаю, почему туда рвутся. Вот это мне непонятно. Где тебе судьба дает играть — играйте, поднимайте свой футбол. Как раньше было. И не было никаких иностранных игроков здесь», — добавил Владимир Васильевич.

13 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован пятый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию