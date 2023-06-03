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Бабаев: «С агентами Сигурдссона и Эджуке контактируем, но решения с их стороны не принято»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с полузащитником Арнором Сигурдссоном и форвардом Чидерой Эджуке.

— С агентами Сигурдссона и Эджуке мы контактируем, но окончательного решения с их стороны не принято. Здесь все на их совести. Клуб, к сожалению, может что-то принять только путем переговоров и убеждений. Право юридическое у футболистов и клуб ничего не может противопоставить. Конечно, они бы нам понадобились — особенно сейчас, когда трудно привозить легионеров хорошего уровня в Россию. Плюс есть вопрос адаптации всегда, а здесь свои игроки, которые себя показали. Они бы пригодились.

Конечно, если говорить о ситуации с «Вест Хэмом» — это беспрецедентное решение, которое аукнется всему международному футболу в целом. Нарушен основополагающий принцип стабильности трудовых контактов. Прецедент очень опасный, — сказал Бабаев.

Летом 2022 года игроки воспользовались поправкой ФИФА и приостановили контракт с армейцами до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке. Контракты обоих футболистов с московским клубом истекают летом 2024 года.

Арнор Сигурдссон
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
Чидера Эджуке
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