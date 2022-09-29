Ротенберг ответил на вопрос о возможном уходе Нобоа из «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался о возможном уходе полузащитника Кристиана Нобоа из клуба.

— Помимо Федотова «Сочи» мог покинуть и Нобоа. Он сам говорил, что у него были предложения.

— Крис — ключевой игрок. Он с удовольствием играет здесь. На него равняются молодые ребята. Он один из основных игроков, которые растят нашу молодежь. Вот в игре с ЦСКА Ушатов хорошо сыграл — мне понравилось. Легкий, молодой, быстрый! Можно сказать, первая его такая полноценная игра.

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне 37-летний эквадорец забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах. Летом появилась информация об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.