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29 сентября, 12:30

Ротенберг ответил на вопрос о возможном уходе Нобоа из «Сочи»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался о возможном уходе полузащитника Кристиана Нобоа из клуба.

— Помимо Федотова «Сочи» мог покинуть и Нобоа. Он сам говорил, что у него были предложения.

— Крис — ключевой игрок. Он с удовольствием играет здесь. На него равняются молодые ребята. Он один из основных игроков, которые растят нашу молодежь. Вот в игре с ЦСКА Ушатов хорошо сыграл — мне понравилось. Легкий, молодой, быстрый! Можно сказать, первая его такая полноценная игра.

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне 37-летний эквадорец забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах. Летом появилась информация об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

Кристиан Нобоа в&nbsp;матче с&nbsp;ЦСКА. «Надо договариваться с УЕФА — как понимаю, они готовы к диалогу». Интервью Бориса Ротенберга

Кристиан Нобоа
Футбол
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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