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РПЛ

Сегодня, 12:22

РПЛ назвала имена претендентов на звание лучшего тренера в ноябре и декабре

Ана Горшкова
Корреспондент
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РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в ноябре и декабре.

На награду претендуют пять специалистов:

1. Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Команда под его руководством набрал 10 очков в 5 матчах. «Краснодар» является лидером РПЛ.

2. Тренер «Зенита» Сергей Семак — 10 очков в 5 матчах и второе место.

3. Марцел Личка, «Динамо» — 11 очков в 5 матчах. Бело-голубые находятся на третьей строчке.

4. Михаил Галактионов, «Локомотив» — 11 очков в 5 матчах и четвертое место.

5. Рашид Рахимов, «Рубин» — 12 очков в 5 матчах. Казанцы занимают 7-ю строчку.

Победитель будет определен по итогам голосования трех сторон: экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиком.

Рашид Рахимов
Сергей Семак
РПЛ
Владимир Ивич
Марцел Личка
Михаил Галактионов
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