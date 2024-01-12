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Нигматуллин: «Нынешняя система агентского бизнеса в России меня не устраивает. Вы даже не представляете, сколько здесь грязи и криминала!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Руслан Нигматуллин.
Фото из личного архива
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему перестал работать агентом.

— Была в вашей жизни рухнувшая дружба?

— Да. Я же в какой-то момент занялся агентской деятельностью. С человеком, которого считал близким другом, связывали еще и партнерские отношения. Но все закончилось.

— Футболиста не поделили?

— Совершенно верно. Возникло недопонимание. Сегодня той дружбы нет.

— Когда вы поняли, что больше не хотите работать агентом?

— Произошло огромное человеческое разочарование. Нынешняя система агентского бизнеса в России меня не устраивает. Вы даже не представляете, сколько здесь грязи и криминала! А я не желаю подключать связи, админресурс. Хочу заниматься прозрачным, цивилизованным бизнесом. Чтобы совесть была чиста. Всё как сейчас — в недвижимости.

— В российском футболе прозрачный бизнес невозможен?

— К сожалению, нет.

Руслан Нигматуллин. Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

— Иллюстрация.

— В одном клубе молодому футболисту, который со мной работал, сказали: «Если хочешь бегать по кругу — пусть тобой занимается Нигматуллин. Если хочешь играть — меняй агента».

— Парень выбрал второй вариант?

— Естественно. Прощались со слезами на глазах.

— Это и стало для вас последней каплей?

— Да. Я решил — хватит. Рад, что выбрался из этого болота чистеньким, без финансовых потерь.

— Тем более занимались этим неофициально.

— Да, я не был лицензированным агентом. Выполнял роль посредника. Нельзя сказать, что с головой нырнул в это дело. Так, одно из направлений.

Руслан Нигматуллин
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