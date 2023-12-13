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РПЛ

Сегодня, 19:03

Нигматуллин: «Краснодару» нельзя почивать на лаврах, это только первая часть сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Конечно, для „Краснодара“ важно оценить первую часть чемпионата. Ни в коем случае нельзя почивать на лаврах, это только первая часть. Для уверенности это прекрасно, что закончили год на первом месте. Очень важно, насколько удастся правильно и грамотно подопечным Владимира Ивича подготовиться ко второй части сезона. В то же время будет зависеть от „Зенита“, насколько позволит вольготно чувствовать другим командам», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ, набрав по итогам 18 туров 38 очков. «Зенит» идет вторым с 36 баллами.

Источник: Metaratings.ru
Руслан Нигматуллин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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