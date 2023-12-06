Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Севикян о Юране: «В самый ответственный момент он доверился мне, в тяжелое время! Думаю, не подвел его»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» высказался о роли главного тренера команды Сергея Юрана в своем прогрессе.

«Сергей Николаевич поиграл в великих клубах, в топовых чемпионатах. У него много знаний о ментальности футболистов, он знает, что сказать в перерыве. Это надо чувствовать, и у нашего тренера это есть. Он хорошо понимает игроков, а это сильно помогает.
В прошлом сезоне я не получал много игровой практики. Сергей Николаевич — единственный тренер в «Пари НН», который начал мне так доверять. За это я ему благодарен. Когда ты начинаешь больше играть, ты возвращаешь себе ритм. В самый ответственный момент, когда команда боролась за выживание и играла в стыковых матчах, он мне доверился. В тяжелое время! Думаю, я его не подвел», — сказал Севикян «СЭ».

В текущем сезоне Севикян провел 23 матча в составе нижегородцев и забил 7 голов.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. После 17 туров чемпионата России-2023/24 команда занимает девятое место в турнирной таблице с 24 очками.

Эдгар Севикян. «Получил вызов в сборную России, но сердце подсказало выбрать Армению». Интервью Севикяна

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
Обсудить
Читайте также
Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
Журналист Fox News сообщил о спорах в сенате США на брифинге по помощи Украине
В США признали приезд Путина в Эр-Рияд провалом своих усилий по изоляции России
Дело возбудили за поставку на Казанский вертолетный завод поддельных изделий
Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Московский Дед Мороз назвал самого послушного игрока «Динамо» в 2023 году

Московский Дед Мороз объяснил, как в 2024 году получить в подарок чемпионство «Динамо»