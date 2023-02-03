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Сегодня, 14:02

Силкин: «Футболу не нужны комментарии арбитров. Сейчас судейство стало более качественным»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил идею обязать футбольных арбитров давать интервью после матчей, а также во время спорных эпизодов.

Такое нововведение будет внедрено на Winline Зимнем кубке РПЛ. Каждая команда может использовать по одному запросу на проверку спорного эпизода за тайм. Во время видеопросмотра судья в прямом эфире должен будет прокомментировать свое решение.

«Отношусь к этой идее крайне негативно, зачем это нужно? — цитирует «РБ Спорт» Силкина. — Судья должен быть честным, порядочным и судить то, что есть. Понятно, что все всегда будут ошибаться, но зачем он перед всеми будет оправдываться? Опять же появятся разговоры о подкупах и так далее. Этого не нужно делать. Сейчас судейство стало более качественным. Не нужны такие вещи футболу».

В первом матче Зимнего кубка РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1).

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
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