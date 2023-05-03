КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:44

Силкин заявил, что при Йокановиче «Динамо» деградирует

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил работу нынешнего наставника бело-голубых Славиши Йокановича.

«С каждым матчем команда просто деградирует, на это больно смотреть. Самое интересное то, что этого никто не замечает. А спрашивать нужно не с Йокановича, а с тех, кто поставил его — со спортивного блока клуба, с руководства. Жаль, что такое происходит с «Динамо». Не знаю, кто сейчас и за что там отвечает. Смысл менять Йокановича, если приведут такого же?» — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В 25-м туре РПЛ «Динамо» на своем поле уступило воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. В настоящий момент бело-голубые имеют в своем активе 39 очков и располагаются на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В 26-м туре «Динамо» на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 6 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-pri-jokanoviche-dinamo-degradiruet-no-sprashivat-nuzhno-s-rukovodstva-kluba/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выедены из строя
Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» попросил Каманцева прокомментировать решение о замене арбитра в матче с «Ростовом»

Семшов считает, что Малком не потеряется в Европе