Смолов объяснил, почему не стал продолжать карьеру в Турции

Нападающий «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему не решился на то, чтобы перейти в один из турецких клубов в зимнее трансферное окно.

— Правда ли, что зимой был вариант в Турции, с которым все зависло?

— Нет, неправда. Переговоров с «Динамо» не было. Я не знаю, как бы клуб себя повел, потому что у меня был действующий контракт. Предложение было, я отказался. Но не факт, что все бы срослось.

— Почему ты отказался?

— Я долго говорил с Александром Епуряну, поспрашивал ребят, которые играли в Турции об условиях. Тренер очень много звонил. Это был «Истанбул Башакшехир». Мы с Эмре знакомы со времен, когда он был гендиректором Фенербахче. Это было зимой, там случились природные катаклизмы. Может, это покажется странным, но энергетически что-то мне подсказало, что это не лучший для меня вариант. Плюс, в Динамо мне комфортно, тут классная команда. Мы закончили осеннюю часть на четвертом месте, классно играли.

— Желание уехать в тебе присутствует?

— Если быть реалистом, то это маловероятно. Нужно понимать потенциальные чемпионаты, предложения. Это, скорее всего, Турция. Но ввиду того, что я уже отказался, вряд ли последуют предложения от сильных команд. Наверное, это будут середняки. Нужно думать.

Ранее 33-летний Смолов заявил, что готов завершить карьеру в «Динамо».