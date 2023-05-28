Смолов признался, что был бы рад назначению Николича в «Динамо»

Форвард «Динамо» Федор Смолов прокомментировал возможное назначение главным тренером команды Марко Николича.

— Команду ждет новый главный тренер. По многочисленным сообщениям СМИ, один из кандидатов — Николич. Ты работал с ним в «Локомотиве». Были бы рады если бы он возглавил команду?

— Да, конечно. Марко — классный специалист и человек. Пока еще официально не объявили, поэтому будем ждать. Хотел бы отдать должное Павлу Алексеевичу Алпатову. Мы действительно его поддерживаем. По моим ощущениям, все-таки три месяца, начиная с зимних сборов, команда катилась вниз по наклонной, а сейчас ему за такой короткий период удалось всех встряхнуть.

Мы сегодня проиграли в дерби, но равнодушных не было. Послевкусие после игры таково, что все отдали свои силы. Наверное, можно было бы избежать каких-то ошибок, после которых мы пропустили голы, но при этом все сыграли хорошо.

— Три главные причины, по которым этот сезон «Динамо» был неуспешным?

— Думаю, основная причина — не смогли вовремя проанализировать, осознать и перестроиться, что нет состава предыдущего сезона, что те же Варела, Бальбуэна и Моро ушли по ходу сезона. В принципе, у всех была надежда, что они могут остаться и продолжить. Нынешний состав слабее, чем в предыдущем сезоне. Все со мной согласятся.

Наверное, из-за большого количества ребят сложно рассчитывать на какое-то прогнозирование результатов в долгосрочной перспективе. Потому что результат может определяться большим количеством опытных или средних по возрасту игроков — суметь где-то взять паузу, нестись вперед. Зимой промежуточное четвертое место я считал достаточно успешным для нас результатом.

Говорить можно что угодно, но хотелось бы сказать, что в год столетия клуба это не то, на что мы рассчитывали и, конечно же, не то, на что рассчитывали болельщики. Хотелось бы извиниться, что и Кубок не удалось завоевать, при том, что в прошлом году мы играли в финале. Это было очень классно, была нереальная поддержка. Соответственно, и за игру в чемпионате в последних матчах хотим извиниться, хотя в принципе могли претендовать на тройку, — сказал Смолов.

После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом».