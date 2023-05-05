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РПЛ

Сегодня, 21:42

Сперцян, Хлусевич и Коваленко вошли в рейтинг лучших молодых дриблеров мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) составил рейтинг лучших дриблеров до 23 лет.

Первое место в рейтинге занял Винисиус («Реал»). Кроме того, в топ-5 попали Анджело Габриэль («Сантос»), Джамал Мусиала («Бавария»), Мохаммед Кудус («Аякс») и Родриго («Реал»).

Из игроков РПЛ в рейтинг попали Эдуард Сперцян («Краснодар»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Александр Коваленко («Сочи»/«Крылья Советов»), Олакунле Олусегун («Краснодар»), Никита Кривцов («Краснодар») и Бенхамин Гарре («Крылья Советов»).

В рейтинге учитывались регулярность обводок, процент успешности и индекс спортивного уровня партнеров и соперников.

Винисиус Жуниор
Даниил Хлусевич
Эдуард Сперцян
Футбол
Александр Коваленко
Бенхамин Гарре
Джамал Мусиала
Никита Кривцов
Олакунле Олусегун
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