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Сегодня, 10:39

Тихонов сообщил, что полузащитник «Спартака» Лайкин приступил к тренировкам с «Енисеем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» сообщил о том, что полузащитник «Спартака» Максим Лайкин приступил к тренировкам с командой.

«Лайкин уже тренируется с нами. Он с нами до конца сезона», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее Тихонов сообщил, что клубы договорились об аренде 21-летнего полузащитника.

Весеннюю часть сезона Лайкин провел в тульском «Арсенале» на правах аренды, сыграв 6 матчей без результативных действий. На счету воспитанника академии «Спартака» также 3 игры за основную команду красно-белых без результативных действий. Его контракт с москвичами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Андрей Тихонов
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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