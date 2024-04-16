Корниленко — о травме Гарре: «Уверены, что до конца сезона он еще сыграет»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии для «СЭ» высказался о травме полузащитника Бенхамина Гарре.

«Гарре готовился к игре с «Рубином» в общей группе. Перед самой встречей он получил повреждение в жестком единоборстве и от большого желания. Он сам соскучился по футболу. Это неотъемлемая часть тренировочного процесса и самого футбола. Мы уверены, что до конца сезона он за нас еще сыграет и принесет радость болельщикам. Так случается. Это футбол, никто от этого не застрахован. Мы тоже расстроены этим фактом, потому что он был совсем рядышком», — сказал Корниленко «СЭ».

«Крылья Советов» (36 очков) после победы «Рубином» (1:0) в 24-м туре РПЛ поднялись на шестое место в турнирной таблице, обойдя «Спартак» (35) и «Ростов» (34).