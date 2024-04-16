Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:28

Корниленко — о травме Гарре: «Уверены, что до конца сезона он еще сыграет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии для «СЭ» высказался о травме полузащитника Бенхамина Гарре.

«Гарре готовился к игре с «Рубином» в общей группе. Перед самой встречей он получил повреждение в жестком единоборстве и от большого желания. Он сам соскучился по футболу. Это неотъемлемая часть тренировочного процесса и самого футбола. Мы уверены, что до конца сезона он за нас еще сыграет и принесет радость болельщикам. Так случается. Это футбол, никто от этого не застрахован. Мы тоже расстроены этим фактом, потому что он был совсем рядышком», — сказал Корниленко «СЭ».

«Крылья Советов» (36 очков) после победы «Рубином» (1:0) в 24-м туре РПЛ поднялись на шестое место в турнирной таблице, обойдя «Спартак» (35) и «Ростов» (34).

Сергей Корниленко
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
3
0
Читайте также
Анастасия Крылова сыграла в популярном сериале «Трудные подростки»
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Краснодар» попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

Орлов считает, что выход Дзюбы на замену помешал «Локомотиву» удержать победу над ЦСКА