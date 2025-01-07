В РФС надеются, что молодые арбитры смогут заменить отстраненного Безбородова

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев надеется, что молодые арбитры смогут заменить отстраненного судью Владислава Безбородова.

«Владислав Безбородов не подал апелляцию. Увидим весной, будет ли потеря в качестве в связи с его отсутствием из-за дисквалификации. Надеемся на новых молодых арбитров, которые смогут его заменить», — сказал Каманцев ТАСС.

Ранее в Telegram-канале бывшего судьи Анатолия Синяева появились фрагменты комментариев пользователя Владислава Безбородова, в которых он хвалит действующего арбитра Владислава Безбородова. Безбородова признали виновным по статьям 12.6 и 12.17 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

8 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС вынесла решение отстранить Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Безбородову 51 год. Карьеру судьи он начал в 2001 году, а с 2007-го стал обслуживать матчи чемпионата России. В качестве главного арбитра на его счету 306 встреч в лиге.