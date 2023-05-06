Масалитин считает, что «Ростову» не хватило Карпина в матче с «Факелом»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении «Ростова» от «Факела» (0:2) в 26-м туре РПЛ.

— «Ростов» ровно прошел дистанцию. Команда выплеснула много эмоций в матче со «Спартаком», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру». — «Ростов» постоянно находится в движении, в том плане, что страдает логистика. Команде постоянно куда-то надо ехать: то домой, то на выезд. Где-то накопилась усталость. Ребята молодые. Они не знают, как бороться за призовые места. Здесь тоже нужен определенный опыт. Ответственность давит. Отсюда ошибки. Конечно, сегодня не хватило Карпина.

— Каковы шансы ростовчан на итоговое второе место после этого тура?

— В последнем туре «Ростов» играет с ЦСКА, и там все может решаться. «Армейцы» завтра встречаются с «Оренбургом», а в 28-м туре — со «Спартаком». Самое главное — надо брать свои очки. Когда все зависит от тебя, это лучше, чем от других.

«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» набрал 24 очка и поднялся на 13-е место.