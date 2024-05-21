Вернблум извинился за свое выступление в ЦСКА перед народом Швеции

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум извинился перед шведским народом за свое выступление в армейском клубе.

«Нужно исходить из того, что когда я подписывал контракт с ЦСКА, то ситуация в мире была совершенно другой. Но если я задел чьи-то чувства, я смиренно извиняюсь прямо сейчас», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

37-летний Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он отыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.

Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года. Помимо ЦСКА, он выступал за ПАОК, шведский «Гетеборг» и «АЗ Алкмар».